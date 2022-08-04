الأسهم الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم في بورصة وول ستريت الأمريكية خلال مستهل تعاملات اليوم لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية تواليا.

ووفقا لبيانات الأسواق الأمريكية، صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.04% أو ما يعادل 1.78 نقطة ليصل إلى 4158.32 نقطة.

وارتفع مؤشر" ناسداك "، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 48.4 نقطة أو ما نسبته 0.38 % وصولا إلى 12719.56 نقطة.. في حين زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.04 % توازي 14.5 نقطة ليبلغ مستوى 32827.82 نقطة.

على صعيد متصل واصلت أسواق الأسهم الأوروبية مكاسبها بالتعاملات المتأخرة بعدما نما مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.74%، وصعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 0.6%، بينما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.19%.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.69% في ختام تعاملات اليوم مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا هامشيا بنسبة 0.002%.

في المقابل، ارتفعت الأسهم الصينية مع صعود مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنحو 0.8%، فيما ارتفع مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 2.06%.