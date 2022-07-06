اليورو يسجل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2002

المصدر: لندن - أ.ف.ب

سجّل اليورو أمس، أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي منذ نحو 20 عاماً، وبلغ 1.0306 دولار لليورو، متأثراً بالتوترات المرتبطة بالطاقة في أوروبا، وقوة العملة الأميركية التي تستفيد من السياسة النقدية المشددة لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

وقالت المحللة لدى مجموعة «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا، إن «المخاوف المتزايدة من حصول ركود تدفع اليورو إلى الانخفاض فيما الدولار يرتفع».

وقال المحلل لدى «ماركتس.كوم»، نيل ويلسون: «يبدو أن الركود في منطقة اليورو حتمي»، مشيراً إلى أن «اليورو في وضع سيّئ»، و«ما لم يتصرف البنك المركزي الأوروبي، فإن سعر الصرف سيتأثر قريباً».

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