مصطلح في العناوين.. «الطلب»

«الطلب» هو مبدأ اقتصادي يشير إلى رغبة المستهلك في شراء السلع والخدمات، والاستعداد لدفع ثمن سلعة أو خدمة معينة. ومع ثبات جميع العوامل الأخرى، فإن الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة يقلل من الكمية المطلوبة، والعكس صحيح.

و«طلب السوق» هو إجمالي الكمية المطلوبة من جميع المستهلكين في السوق لسلعة معينة. أما «إجمالي الطلب» فهو إجمالي الطلب على جميع السلع والخدمات في الاقتصاد. والطلب وثيق الصلة بالعرض، إذ بينما يحاول المستهلكون دفع أقل الأسعار الممكنة للسلع والخدمات، يحاول الموردون تعظيم الأرباح.

وتشمل بعض العوامل التي تؤثر على «الطلب»: جاذبية السلعة أو الخدمة، وتوافر السلع المنافسة، والتمويل، والتوافر المتوقع لسلعة أو خدمة.

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