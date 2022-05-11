الجنيه المصري يسجل أعلى مستوياته في 3 أسابيع

المصدر: القاهرة - رويترز

سجل الجنيه المصري اليوم الأربعاء أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك بعد يوم من صدور بيانات تشير إلى قفزة في تضخم أسعار المستهلكين.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.38 جنيه مقابل الدولار اليوم بارتفاع طفيف عن مستوى 18.43 الذي سجله أمس الثلاثاء.

وكانت آخر مرة لامس فيها الجنيه المصري هذا المستوى في 17 أبريل الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

وكانت قيمة العملة قد نزلت 14 بالمئة في 21 مارس بعد نحو عام ونصف العام دون تغير يذكر.

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