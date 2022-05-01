الأعلى في تاريخها.. قناة السويس تحقق ايرادات شهرية قياسية

المصدر: وكالات

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، في بيان، اليوم، إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، عند 629 مليون دولار في أبريل الماضي، في الوقت الذي تتعافى فيه حركة الملاحة من تأثيرات الجائحة.

وأضاف أن إيرادات القناة في أبريل زادت بنسبة 13.6 في المئة، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار.

وشهدت حركة الملاحة بالقناة، في أبريل، عبور 1929 سفينة بزيادة 6.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الحمولات الصافية 114.5 مليون طن، وهي أكبر حمولة صافية شهرية على الإطلاق في تاريخ القناة تعبر الممر المائي، البالغ طوله 193 كيلومترا والرابط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأضاف ربيع أن عدد ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال والحاويات التي مرت عبر القناة، في أبريل، ارتفع 25.8 في المئة و12 في المئة وتسعة في المئة على التوالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكانت الهيئة رفعت رسوم عبور القناة مرتين خلال شهر واحد بنسب تجاوزت 15 في المئة، فضلا عن تقليصها حجم التخفيضات الممنوحة لبعض ناقلات الغاز المسال والسفن.

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