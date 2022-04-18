الأزمة الروسية الأوكرانية تدفع المستثمرين إلى الذهب ملاذاً آمناً وترفعه لأعلى مستوى منذ شهر

المصدر: عواصم ــ رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس الماضي، بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية، المستثمرين، إلى الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس 2022. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1990.20 دولاراً.

ويأتي الارتفاع، بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، بعد أن كانت معظم الأسواق مغلقة يوم الجمعة في عطلة.

بدورها، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018.

وسجل سعر الفضة في المعاملات الفورية ارتفاعاً نسبته 0.5% إلى 25.80 دولاراً للأونصة، كما ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 997.50 دولاراً، وازداد سعر البلاديوم 1.1% إلى 2393.67 دولاراً.

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