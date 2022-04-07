“طلبات مصر”: متوسط أجر عامل التوصيل يصل إلى 10 آلاف جنيه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت شركة “طلبات مصر” إنها تعمل باستمرار على تحسين ظروف عمال التوصيل لديها من خلال تطبيقها التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث وتقديم عمولة تنافسية لهم وذلك من خلال شركة تعهيد.

وأضافت الشركة في رد على ما نشرته “الإمارات اليوم” حول إضراب عمال التوصيل في الشركة عن العمل، أنها أوجدت 12000 فرصة عمل لسائقي التوصيل كل شهر، مبينة أن العمولة التي يطالب عمال التوصيل برفعها تتراوح بين 16 جنيهاً إلى 18 جنيهاً مصرياً لكل طلب توصيل.

ولفتت إلى أنه في المتوسط فإن السائق يحصل ما بين 4000 و 6000 جنيهاً مصرياً في الشهر وفي حالة عمله 8 ساعات أو أكثر في اليوم يكون المتوسط بين 8000 إلى 10000جنيهاً مصرياً مع العلم أن الحد الأدنى للأجور في مصر هو 2،400 جنيه إلى 2،700 جنيه.

وتابعت الشركة “نحرص دائما على اتاحة حقبة من المزايا لسائقي التوصيل، وفي الآونة الأخيرة، شملت هذه المزايا خصومات في عيادات طبية لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة وأيضاً خصومات على الدراجات النارية و قطع الغيار، مشيرة إلى أنها تتعاون مع شركائها من شركات التعهيد بصفة دائمة للتأكد من الاستماع إلى شكوى جميع سائقي التوصيل.

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