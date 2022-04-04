2.5 مليون درهم من دبي الاسلامي لدعم "تراحم" الخيرية

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت مؤسسة "تراحم" الخيرية عن تلقيها دعما ماليا بمبلغ 2.5 مليون درهم من بنك دبي الاسلامى، منهم مليون درهم لدعم "مبادرة علاج المرضى" التي تهدف الى تقديم الدعم العلاجي والرعاية الطبية للمرضى المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة الغير قادرين على تحمل تكاليف العلاج.

كما يتضمن هذا المبلغ، مليون و500 ألف درهم لدعم برنامج "الناس للناس" الذي يبث علي إذاعة دبي أف أم بشكل يومى خلال شهر رمضان المبارك كبرنامج اجتماعي انساني يسلط الضوء على الحالات الانسانية ومد يد العون لكل محتاج.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية خالد القاسم بمساهمة بنك دبي الاسلامي في دعم الحالات المستحقة وفقا للوائح والنظم المتبعه بالمؤسسة.

وتقدم بشكره الجزيل إلي إدارة بنك دبي الاسلامي على هذه المبادرة الطبية التي تعبر عن إحساس المسؤولين بأهمية دعم العمل الخيري والانساني وتعزيز الشراكة المجتمعية الهادفة الى ترسيخ قيم ومبادئ العمل الخيري الذي يعد جزء لا يتجزأ من رؤية دولتنا السباقة إلى الخير وإغاثة الملهوف.

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