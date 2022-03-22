مؤشر البورصة المصرية يقفز 3.45% بعد ساعتين من بدء التداول

المصدر: القاهرة - متابعات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.



وبحسب صحيفة "اليوم السابع" ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.45% ليصل إلى مستوى 11908 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.24% ليصل إلى مستوى 2037 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 14387 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 4707 نقطة، وذلك بعد ساعتين من بدء التداول.



وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 2018 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 3056 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 4714 نقطة.



وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أم بي للهندسة، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

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