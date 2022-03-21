المؤشر المصري يقفز 4.5 بالمئة مسجلاً أعلى مكاسبه في نحو عامين

المصدر: القاهرة - رويترز

سجل مؤشر الأسهم القيادية المصري أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في نحو عامين اليوم الاثنين بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وأغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا 4.5 بالمئة، بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس: "ارتفعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة التضخم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر".

وفي وقت سابق اليوم، انخفضت قيمة سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، بأكثر من ‭14‬ بالمئة، حيث هبط الجنيه المصري إلى 18.17-18.27 مقابل الدولار الأمريكي بحسب بيانات رفينيتيف، بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020.

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