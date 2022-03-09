ألمانيا تسجل قفزة سعرية جديدة للديزل والبنزين السوبر

المصدر: ميونخ - د ب أ

سجلت أسعار الوقود في ألمانيا قفزة جديدة. وأعلن نادي السيارات الألماني العام (ADAC) اليوم الأربعاء أن سعر الديزل بلغ أمس في المتوسط على مستوى ألمانيا 150ر2 يورو، ليرتفع بذلك بمقدار 12 سنت مقارنة بأول أمس الاثنين.

وسجل سعر لتر البنزين السوبر من فئة E10 أمس في المتوسط على مستوى ألمانيا 103ر2 يورو، بزيادة قدرها حوالي 10 سنتات مقارنة بأول أمس الاثنين.

وذكر النادي أن سعر الديزل ارتفع بمقدار 4ر39 سنت خلال أسبوع واحد، بينما ارتفع سعر البنزين السوبر خلال أسبوع بمقدار 6ر27 سنت.

والسبب الرئيسي للارتفاع حتى الآن هي أسعار النفط، التي ارتفعت في أعقاب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. ويضخم الدولار القوي التأثير حيث يتم تداول النفط بالدولار ويدفع المشترون الألمان باليورو. ويضاف إلى ذلك الطلب القوي غير المعتاد على زيت التدفئة.

وحتى قبل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا إلى مستويات قياسية. وكانت الزيادة بالمقارنة السنوية ضخمة: في مارس عام 2021 كانت تبلغ تكلفة لتر الديزل 315ر1 يورو، ولتر البنزين السوبر 434ر1 يورو.

ومع هذا الارتفاع في الأسعار، تتعالى الأصوات بالمطالبة بتخفيف الأعباء. وقال رئيس نادي السيارات الألماني، جيرهارد هيلبراند: "على المدى القصير يجب على الحكومة الألمانية دراسة تطبيق خفض مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الوقود وزيت التدفئة. يمكن أن يكون لذلك تأثير فوري ويخفف الأعباء على نطاق واسع".

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