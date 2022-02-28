البنك المركزي الروسي يعلن إغلاق بورصة موسكو

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن البنك المركزي الروسي أن بورصة موسكو ستظل مغلقة اليوم الاثنين. وذكر البنك أنه في ظل الأوضاع الحالية، سيُجرى تعليق التداول، مضيفا أنه سيقرر غدا الثلاثاء متى سيُجرى استئناف التداول.

وكان البنك أعلن في وقت سابق اليوم حظرا على تجار الأوراق المالية يمنع بيع أوراق مالية روسية مملوكة لأجانب.

كما أعلن البنك دعم مؤسسات مالية محلية بضخ رؤوس أموال ومعاملات العملات الأجنبية.

وعند إعادة فتحها من المرجح أن تشهد بورصة موسكو اضطرابات على خلفية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا. وفي الأسبوع الماضي - أي قبل تشديد العقوبات - انخفض مؤشر البورصة الروسي "RTS" بمقدار الثلث.

ودخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي حيز التنفيذ ليلة الأحد/الاثنين. وتعتبر هذه العقوبات بالغة التأثير على غرار الاستبعاد المخطط له قريبا لبعض المؤسسات المالية الروسية من شبكة الاتصالات المصرفية "سويفت".

وتعهد البنك المركزي الروسي بالفعل بتقديم الدعم للبنوك المحلية أمس الأحد في ضوء الاستبعاد الوشيك من "سوفيت". وقال البنك أمس إن هناك ما يكفي من رأس المال والسيولة للعمل دون انقطاع في أي ظرف.

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