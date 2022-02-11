المفوضية الأوروبية تتوقّع ارتفاعاً في التضخم وتباطؤاً في النمو خلال 2022

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

نشرت المفوضية الأوروبية، أمس، توقعاتها المحدثة للاقتصاد، وتضمنت توقعات بارتفاع كبير لمعدل التضخم، وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي خلال عام 2022 مقارنة بالتوقعات التي أصدرتها قبل أشهر قليلة.

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، في بيان صحافي: «لقد أدت مجموعة من العوامل غير المواتية إلى تباطؤ الاقتصاد الأوروبي هذا الشتاء: الانتشار السريع لمتحور (أوميكرون)، واستمرار ارتفاع التضخم بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد».

وأصبح من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى 3.5% العام الجاري، بارتفاع كبير عن التوقعات الصادرة في نوفمبر، بوصول التضخم إلى 2.2%.

كما يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، بنسبة 4% عام 2022، مقابل 4.3% في توقعات سابقة. وتشير التوقعات إلى أنه من المفترض أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى ذروته خلال الربع الجاري، قبل أن يتراجع خلال بقية العام.

بينما من المتوقع أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 1.7% في عام 2023.

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