مصطلح في العناوين.. اتفاقية التجارة الحرة

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

هي اتفاقية بين دولتين أو أكثر لتقليل الحواجز أمام الواردات والصادرات في ما بينها. وبموجب سياسة التجارة الحرة، يمكن شراء السلع والخدمات وبيعها عبر الحدود الدولية بقليل من التعرفات الجمركية، إذ إن مفهوم التجارة الحرة هو عكس الحمائية التجارية أو الانعزالية الاقتصادية. وفي العالم الحديث غالباً ما يتم تنفيذ سياسة التجارة الحرة، من خلال اتفاق رسمي ومتبادل بين الدول المعنية. ومع ذلك، قد تكون سياسة التجارة الحرة ببساطة هي عدم وجود أي قيود تجارية، وقد لا تتخلى الحكومات التي لديها سياسات أو اتفاقات للتجارة الحرة بالضرورة عن كل الضوابط للواردات والصادرات أو تلغي جميع السياسات الحمائية.

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