اقتصاد العالم..مصطلح في العناوين.. إدارة الأصول

المصدر: إعداد ■ سامح عوض الله

تُعرف إدارة الأصول بأنها ممارسة تهدف إلى زيادة الثروة الإجمالية بمرور الوقت، من خلال الحصول على الاستثمارات التي لديها القدرة على النمو، من حيث القيمة والمحافظة عليها والمتاجرة بها.

ويؤدي متخصصو إدارة الأصول هذه الخدمة للآخرين، وقد يطلق عليهم أيضاً مديري المَحَافظ أو المستشارين الماليين، حيث يعمل الكثير منهم بشكل مستقل، بينما يعمل آخرون في بنك استثماري أو مؤسسة مالية أخرى.

وتهدف إدارة الأصول إلى زيادة القيمة مع تخفيف المخاطر.

ويتمثل دور مدير الأصول في تحديد الاستثمارات التي يجب القيام بها أو تجنبها، لتحقيق الأهداف المالية للعميل في حدود تحمل العميل للمخاطر.

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