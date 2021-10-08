«فيس بوك» تتوقع دفع ضرائب أكثر بعد الاتفاق العالمي الجديد

المصدر: باريس - رويترز

قالت شركة فيس بوك، أكبر شبكة رقمية للتواصل الاجتماعي في العالم، اليوم الجمعة إن الاتفاق العالمي الجديد الذي يضمن أن تدفع الشركات الكبيرة ضريبة بنسبة 15 في المئة كحد أدنى يمكن أن يجعل الشركة تدفع المزيد من الضرائب.

وقال نائب رئيس شركة فيس بوك للشؤون العالمية نيك كليج في بيان «لوقت طويل دعت فيس بوك إلى إصلاح قواعد الضريبة العالمية، وندرك أن هذا يمكن أن يعني (بالنسبة لنا) دفع ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة».

ومضى قائلا «يحتاج النظام الضريبي إلى أن يحظى بالثقة العامة في حين يحقق للشركات الاستقرار. نحن سعداء بأن نرى توافقا دوليا» في هذا المجال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news