مصر ترفع أسعار الوقود .. 8 جنيهات للتر

المصدر: رويترز

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في ساعة مبكرة اليوم الجمعة قرارا لوزارة البترول ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة.

وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات للتر (0.45 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيهات للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيهات للتر. وبلغت الزيادة 0.25 جنيه في كل نوع.

وتُجري لجنة التسعير التلقائي للوقود مراجعة للأسعار كل ثلاثة أشهر.

وكانت اللجنة قد قررت في يوليو الماضي زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضا مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي.

وكانت اللجنة قد رفعت الأسعار في أبريل للمرة الأولى منذ تشكيلها في أكتوبر 2019 بعد الإنتهاء من إصلاحات نظام الدعم.

وقررت مصر، وهي بلد مستورد صاف للنفط، زيادة أسعار الوقود في يوليو 2019 عندما انتهت من التخلص التدريجي من دعم منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.

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