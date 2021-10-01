المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

«وول ستريت» هو شارع يقع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، في الطرف الجنوبي من حي «مانهاتن»، على وجه الدقة. لكن من الناحية المجازية، فإن «وول ستريت» أكثر من ذلك بكثير، إذ إنه مرادف للصناعة المالية والشركات التي تعمل في القطاع المالي.

وتعود جذور هذه الدلالة إلى حقيقة أن العديد من شركات «السمسرة» والبنوك الاستثمارية أنشأت مقارها الرئيسة تاريخياً في شارع «وول ستريت» وحوله، لتكون قريبة من بورصة نيويورك.

وعلى الرغم من أن التواجد في «وول ستريت» لم يعدّ أمراً ضرورياً بالنسبة لشركة الصناعة المالية أو حتى لتداول الأسهم، فإن مصطلح «وول ستريت» لايزال يعني الأعمال التجارية والاستثمارية.

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