تحديث هام للسفر من "الاتحاد للطيران"

المصدر: عبير عبد الحليم ـ ابوظبي

قالت الاتحاد للطيران انه يتعين على المسافرين على متن رحلاتها التسجيل عبر خدمة السفر الذكية التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتبارا من السابع والعشرين من شهر اغسطس الحالي.



واوضحت في تحديث على موقعها الالكتروني أن التسجيل ينبغي أن يتم قبل 5 أيام من موعد الرحلة الى ابوظبي وأوضحت أنه اذا كان موعد الرحلة في السابع والعشرين من الشهر الحالي فينبغى على المسافر التسجيل في اقرب وقت ممكن.



واكدت الاتحاد أن التسجيل لا ينطبق على مواطني الدولة أو على مسافري الترانزيت.



وتتيح الخدمة تسجيل بيانات المسافرين وبيانات الحصول على اللقاح للمطعمين وغير المطعمين والبيانات المتعلقة بفحص "بي سي ار " ونتيجته مما يساهم في تسهيل اجراءات الوصول الى الدولة.



ونوهت في الوقت ذاته الى ضرورة اجراء فحص "بي سي ار " قبل السفر الى أبوظبي موضحة ان تاريخ الفحص يتحدد وفقا للبلد الذي يسافر منه ضيف" الاتحاد "

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