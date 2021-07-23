مخاوف من تصنيف برلين لإسبانيا كمنطقة عالية الإصابة بكورونا

المصدر: مدريد - د ب أ

ترى أليسيا رينا، مديرة فندق كبير في مدينة إيبيزا الاسبانية، أن قطاع السياحة الإسباني تنتظره أوقات عصيبة، إذا صنفت الحكومة الألمانية إسبانيا على أنها منطقة عالية الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت رئيسة اتحاد مديري الفنادق في جزر البليار (AEDH): "إذا حدث ذلك، فلن يكون ذلك خبرا سارا"، مضيفة أن قطاع السياحة يعتمد على حملة التطعيم التي تتقدم بشكل جيد، وقالت: "نأمل أن تتغير البيانات للأفضل قريبا، بينما تعمل إسبانيا جاهدة على تنفيذ الإجراءات الضرورية لعكس الاتجاه".

وذكرت رينا أنه قد يتعين على الناس تعلم كيفية التعايش مع الفيروس، مع مراقبة الوضع في المستشفيات على وجه الخصوص، وفي وحدات العناية المركزة.

ومنذ نهاية يونيو الماضي، ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا بشكل كبير في كل مكان في إسبانيا، التي تسجل بعض أسوأ معدلات الإصابة مقارنة بكافة أنحاء أوروبا.

وفي غضون شهر واحد، تم إحصاء حوالي 475 ألف إصابة جديدة، وارتفع معدل الإصابة بين كل مئة ألف نسمة لمدة سبعة أيام من 42 إصابة في يونيو الماضي إلى 333 إصابة الآن، وهو أعلى بكثير من حد المئتي إصابة، الذي يمكن بناء عليه أن تعلن ألمانيا بلدا منطقة عالية الإصابة.

وفي مايوركا ارتفع معدل الإصابة مؤخرا إلى 365 إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع.

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