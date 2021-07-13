إيلون ماسك: رفضت وظائف "وول ستريت" للتركيز على التكنولوجيا

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال الرئيس التنفيذي لعملاقة السيارات الكهربائية تسلا، إيلون ماسك، إنه رفض وظائف في وول ستريت، المركز المالي الضخم في نيويورك، للتركيز على التكنولوجيا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ماسك قال لمحاميه أثناء استجواب في محاكمة بويلمنجتون، ولاية ديلاوير، بشأن استحواذ شركة تسلا على شركة سولار سيتي في عام 2016: "عرض علي العديد من الوظائف ذات الأجر المرتفع في وول ستريت. ورفضت".

والتحق ماسك بجامعة بنسلفانيا وانتقل إلى سيليكون فالي (وادي السيليكون) خلال طفرة الإنترنت، ثم أسس شركة آلت في نهاية المطاف إلى شركة باي بال هولدنجز، وحقق الملايين الأولى له عندما تم بيع باي بال لشركة إي باي .

وعندما بدأ ماسك مسيرته المهنية، كانت مؤسسات وول ستريت تتمتع بجاذبية باعتبارها طريقا للثراء والقوة بالنسبة للشباب الطموح. ومع ذلك، تراجع بريقها مع الصعود السريع لصناعة التكنولوجيا على مدى العقدين الماضيين.

وأطلق قطاع التكنولوجيا عشرات المليارديرات بين عشية وضحاها، ويقدم الآن آفاقا وظيفية مقنعة ومربحة. ويُنظر إليه أيضا على أنه أكثر قابلية لخيارات العمل المرنة، خاصة وسط جائحة كورونا. وعلى النقيض من ذلك، تضغط العديد من شركات وول ستريت على الموظفين للعودة إلى مكاتبهم بدوام كامل.

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