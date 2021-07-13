تغريم "غوغل" 593 مليون دولار في فرنسا

تم تغريم شركة "غوغل" 500 مليون يورو (593 مليون دولار) في فرنسا بعد أن أخفقت الشركة في تنفيذ أمر بإبرام اتفاق عادل مع الناشرين لاستخدام المحتوى الإخباري الخاص بهم على منصتها.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية القول إن "غوغل" التابعة لمجموعة ألفابت، تجاهلت قرارا يعود لعام 2020 ويتعلق بالتفاوض بحسن نية بشأن عرض مقتبسات من المقالات عبر خدمة الأخبار "غوغل نيوز".



وتمثل الغرامة ثاني أكبر عقوبة كبيرة تتعلق بمكافحة الاحتكار يتم فرضها بحق شركة واحدة في فرنسا.

يشار إلى أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تحاول محاسبة عمالقة التكنولوجيا بشأن استخدام المحتوى الإخباري، فقد طلبت أستراليا في وقت سابق العام الجاري من الشركات الرقمية العملاقة، مثل فيسبوك وغوغل، دفع مقابل للناشرين المحليين عند استخدام أخبارهم. وتدفع غوغل مقابلا للناشرين بشكل متزايد ولكن وفقا لشروطها الخاصة.



وتواجه الشركة هجوما عالميا، حيث تشدد جهات الرقابة في أنحاء العالم من التدقيق على شركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يتعلق بالإعلانات والتطبيقات والبحث.

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