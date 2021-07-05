شركة تطرح هاتفا ذكيا للاستخدامات الشاقة

المصدر: ميسوري - د ب أ

أعلنت شركة إنرجايزر موبايل عن إطلاق هاتفها الذكي Hard Case G5 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هاتفها الذكي الجديد يمتاز ببطارية إنرجايزر سعة 5000 مللي أمبير ساعة وغطاء حماية ومودم 5G، بالإضافة إلى كاميرا بالأشعة تحت الحمراء تساعد على تحسين إضاءة الصور أثناء الليل.

وتروج إنرجايزر موبايل لهاتفها الذكي الجديد من خلال قدرته على تحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 2ر1 متر مع مقاومة الغبار والماء وفقا لفئة الحماية IP69 بحيث يتحمل الهاتف الذكي Hard Case G5 الغوص في الماء لمدة 30 دقيقة وعلى عمق 2ر1 متر دون حدوث أية أضرار.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Hard Case G5 الجديد على معالج ميديا تيك Dimensity 720 مع مودم 5G مدمج وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة فلاش داخلية سعة 128 جيجابايت وقارئ بطاقة الذاكرة microSD وفتحة لتركيب بطاقتي SIM.

ويزخر هاتف إنرجايزر موبايل الجديد بشاشة LCD قياس 3ر6 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1080p+ ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5 ضد الخدوش، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وتوجد كاميرا ثلاثية على الجانب الخلفي؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل والكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية بدقة 13 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بالأشعة تحت الحمراء بدقة 20 ميجابيكسل، والتي تعمل مع لمبة LED خاصة بالأشعة تحت الحمراء على التقاط صور بإضاءة أفضل أثناء الليل.

وأعلنت إنرجايزر موبايل عن طرح الهاتف الذكي Hard Case G5 الجديد في الأسواق بدءا من أكتوبر المقبل بسعر يبلغ 599 دولارا أميركيا.

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