«جنرال موتورز» و«شل» تنشئان محطات شحن للسيارات الكهربائية

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

توصلت شركتا «جنرال موتورز» الأميركية و«رويال داتش شل» البريطانية الهولندية، إلى اتفاق للتعاون في مجال إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتوفير أنظمة الكهرباء من المصادر المتجددة للمساكن في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن «جنرال موتورز» وشركة الطاقة «إم.بي-2 إنيرجي» المملوكة لمجموعة «شل» ستبدآن مشروعهما المشترك في ولاية تكساس الأميركية، حيث يمكن لأصحاب السيارات الكهربائية من «جنرال موتورز» شحن سياراتهم مجاناً خلال الصيف الجاري من تلك المحطات.

كما يتضمن مشروع التعاون توفير برامج طاقة شاملة لعملاء «جنرال موتورز» وشركائها في سلاسل التوريد، بما في ذلك إمدادات كهرباء بكلفة ثابتة اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

وتأتي هذه الشراكة بعد سلسلة من الشراكات ومشروعات التعاون بين شركات صناعة السيارات وشركات الطاقة وشركات البنية التحتية في العالم بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية لدى عملاء شركات السيارات، والذي يطالب به المستثمرون ونشطاء حماية البيئة. وتواجه «شل» ضغوطاً في هذا المجال أكثر من غيرها من شركات النفط العالمية الكبرى، بعد صدور حكم من القضاء الهولندي يلزمها بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 45% بحلول 2030.

يمكن لأصحاب السيارات الكهربائية من «جنرال موتورز» شحن سياراتهم مجاناً.

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