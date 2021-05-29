محللون: انكماش اقتصاد فنلندا دفعه إلى الدخول في «ركود مزدوج»

المصدر: هلسنكي ■ د.ب.أ

أدى الانكماش «المفاجئ» إلى دخول فنلندا في ركود مزدوج في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بانخفاض بنسبة 5% في الصادرات عن الربع السابق، وفقاً لمصرف «سويدبنك». ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن الخبيرتين الاقتصاديتين في «سويدبنك»، سونيا ليوكونين وهايدي شومان، قولهما، إنه «في حين تباطأ الانتعاش في الربع الأول، هناك علامات بالفعل على زيادة النشاط الاقتصادي في الربع الثاني».

وأفادت الخبيرتان بأنه بعد المؤشرات السلبية في الربع الأول، هناك «ضوء في نهاية النفق» تدعمه الثقة المتزايدة بين الصناعات الفنلندية، إلى جانب ثقة المستهلك «القوية».

وأضافتا أنه «لدى تطعيم المزيد من الأشخاص ضد (كوفيد-19)، ما يسمح برفع القيود، يمكننا أن نتوقع أن يكون الصيف ساخناً في ما يتعلق بالاقتصاد».

ووفقاً لـ«دانسكه بنك»، فإن الانكماش غير المتوقع «مخيب للآمال بلاشك»، ويمثل «رد فعل عنيفاً» على الاقتصاد.

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