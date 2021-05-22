«مجموعة يلا» تطلق برنامج إعادة شراء الأسهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، أمس، عن إطلاق مجلس إدارتها برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار، والذي يسمح للشركة بموجبه بإعادة شراء أسهمها مستحقة الدفع، لاسيما أسهم الإيداع الأميركية من الفئة (أ)، والأسهم العادية من الفئة(أ) خلال الـ12 شهراً المقبلة، بدءاً من 21 الجاري.

وأكدت الشركة، مالكة أكبر منصة صوتية للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي بالمنطقة، أن الادعاءات الأخيرة من قبل بعض البائعين على المكشوف ضد مجموعة «يلا» ما هي إلا مجرد ادعاءات مشوهة ومضللة ولا أساس لها من الصحة، وأوضحت الشركة أن هذه الادعاءات تنم عن عدم فهم هؤلاء البائعين لنموذج وآلية عمل الشركة.

وأشارت الشركة، في هذا الصدد، إلى أنها تحظى بنظام عمل يتميز بالمرونة والقوة، وهو ما أدى إلى تعزيز نمو إيرادات وأرباح المجموعة بشكل ملحوظ وخلق رصيد نقدي قوي، وقد جاء قرار اعتماد مجلس الإدارة لبرنامج إعادة شراء الأسهم، بعد النظر في المركز النقدي القوي للشركة، ومن أجل حماية قيمة المساهمين وإثبات ثقة الشركة في نموها المستمر وآفاقها طويلة الأجل.

وكانت الشركة قد أصدرت بياناً رسمياً، مساء أول من أمس، أكدت فيه أنها قد تعرضت لهجمة قصيرة الأمد من خلال تقرير خارجي احتوى على العديد من الأخطاء والادعاءات المشوهة والمضللة وغير المدعمة بالأدلة بخصوص الشركة. وأفادت الشركة بأن هذه الهجمات القصيرة قد تم تصميمها عن قصد للتلاعب بسعر أسهم الشركة، بهدف التسبب في انخفاض سعر السهم من أجل تحقيق منفعة اقتصادية للبائعين على المكشوف، على حساب المساهمين العامين للشركة.

وأكدت أنها كانت دائماً وستظل ملتزمة بالحفاظ على معايير عالية من حوكمة الشركات والرقابة الداخلية، فضلاً عن الإفصاح الشفاف وفي الوقت المناسب وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها في لجنة الأوراق المالية وبورصة نيويورك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news