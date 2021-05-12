"فيس بوك" تختبر خاصية للتأكد من قراءة المقالات قبل مشاركتها

المصدر: وكالات

كشف تقرير لموقع "إنغادغيت" التقني المتخصص أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، تختبر خاصية جديدة يمكنها أن تخلص الناس من عادة سيئة خلال تصفحهم الموقع.

وأوضح التقرير أن فيس بوك تختبر خاصية جديدة، تطالب من خلالها الأشخاص بقراءة المقالات قبل مشاركتها، حتى لا يشارك المستخدمون مقالات لم يقرؤوها ويساعدوا بذلك على انتشار معلومات مضللة.

​وستنبه تلك الخاصية الجديدة من فيس بوك المستخدم، عند مشاركته رابط قبل قراءته برسالة عاجلة مفادها "أنت على وشك مشاركة هذه المقالة من دون فتحها أو قراءتها"، ليظهر خيارات أمام المستخدم إما فتح المقال أو إعادة نشرها كالمعتاد.

وتركز منصة فيس بوك نطاق اختباراتها حاليا على الأخبار والمقالات الخاصة بـ "كوفيد-19".

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