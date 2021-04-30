روسيا تطالب موقع «تويتر» بإلغاء محتوى محظور بحلول 15 مايو

المصدر: موسكو - د ب أ

ذكرت هيئة مراقبة الإنترنت الروسية «روسكومنادزور» في بيان في موقعها الالكتروني، إن موقع «تويتر» وافق على تسريع وقت رد الفعل على مطالبات الهيئة كما وافق الطرفان أيضا على إقامة خط اتصال مباشر، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم.

وكانت روسيا قد طالبت موقع «تويتر» بإلغاء محتوى محظور بحلول 15 مايو المقبل

وكان متحدثان عن شركة «روسكومنادزور» وموقع «تويتر» قد أجريا محادثة جماعية في 28 إبريل.

وأبلغ موقع «تويتر» أيضا عن خطط لإعداد خارطة طريق لجعل أنشطته في روسيا تتماشى مع القوانين المحلية. وكانت روسيا قد ألغت التهديد بحجب موقع «تويتر» في الخامس من إبريل الماضي، بعد إزالة محتوى مثير للجدل.

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