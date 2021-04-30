مصطلح في العناوين.. «مؤشر أسعار المستهلك»

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

يعرف «مؤشر أسعار المستهلك» بأنه مؤشر يقيس المتوسط المرجح لأسعار سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية، مثل كلفة النقل والغذاء والرعاية الطبية، وغيرها.

ويتم حسابه بأخذ تغيرات الأسعار لكل عنصر في سلة البضائع المحددة مسبقاً واحتساب متوسطها، ثم يتم استخدام التغييرات في مؤشر الأسعار لتقييم تغيرات الأسعار المرتبطة بكلفة المعيشة.

ويعتبر «مؤشر أسعار المستهلك» من أكثر الإحصاءات استخداماً لتحديد فترات التضخم أو الانكماش، فمن خلاله يمكن حساب متوسط التغير في الأسعار الذي يدفعه المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات، والمعروف باسم التضخم.

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