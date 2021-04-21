ترامب يعرض عقارات للبيع لتمويل منصة تواصل اجتماعية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

عرضت شركات تابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عدة عقارات له للبيع مؤخراً، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

وأوضح التقرير أن من هذه العقارات قصر في جزر الهند الغربية مقابل 16.9 مليون دولار، وفندق في واشنطن بـ500 مليون دولار، بالإضافة إلى عقار فاخر آخر في جزيرة سانت مارتن الفرنسية في جزر الهند الغربية، ويمكن الحصول على هذا القصر مقابل 16.9 مليون دولار، وهي صفقة تنافسية بعد أن خفضت شركة الرئيس الأميركي السابق السعر بمقدار 11 مليون دولار منذ إدراج العقار لأول مرة في السوق قبل أربع سنوات، كما تنظر الشركة أيضاً في بيع عقار "سيفين سبرينغز"، وهو عقار في مقاطعة ويستشيستر في نيويورك.

ويمكن أن تضيف صفقات العقارات عشرات أو حتى مئات الملايين من الدولارات إلى خزانة العائلة، في وقت تواجه فيه مجموعة ترمب ما لا يقل عن 590 مليون دولار من القروض المستحقة في السنوات الأربع المقبلة.

وستوفر هذه الصفقات المال في وقت تتطلع فيه الشركة إلى تحويل ناخبي ترمب البالغ عددهم 74 مليوناً إلى عملاء، مع قيام الرئيس السابق بنشر فكرة إمكانية إنشاء منصة وسائط اجتماعية.

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