اقتصادية ابوظبي: خطة مكثفة للرقابة والتفتيش وحماية المستهلك والغش التجاري على منافذ البيع والأسواق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق المحلية ومنافذ البيع في إمارة أبوظبي خلال شهر رمضان، وذلك في إطار حرصها على التأكد من تطبيق الإجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وكذلك تعزيز جهودها لحماية المستهلكين من الممارسات السلبية وغير المشروعة من بعض المنشآت خلال المواسم والمناسبات.

وتعكف الدائرة خلال شهر رمضان على تنفيذ خطة رقابة وتفتيش على الأسواق في المدن الثلاث في الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة)، تشمل حملات مكثفة على منافذ البيع، ومحال الخضار والفواكه، وأسواق المواشي، ومحال بيع اللحوم، والمحال التجارية للمواد الاستهلاكية، مع مراقبة مدى التزامها بتطبيق التعاميم الصادرة عن لجنة إدارة الازمات والكوارث ذات العلاقة بكوفيد 19.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي "تحرص اقتصادية أبوظبي من خلال إدارة الحماية التجارية، على تطبيق كافة التعاميم والقرارات ذات العلاقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد اقبالاً كبيراً على منافذ البيع داعيا المتسوقين من عامة الجمهور الى الاستفادة من التطبيقات الذكية للحصول على احتياجاتهم مما يقلل من الاقبال على منافذ البيع ويساهم في سهولة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصحة افراد المجتمع.

وأضاف " اننا نحرص على تعزيز ثقة المستهلكين في السوق المحلية بإمارة أبوظبي وذلك من خلال خلق شراكة فاعلة مع المنشآت التجارية عبر التعاون في تنفيذ المبادرات والحملات والتعاميم التي من شأنها حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم في المعرفة والاستعلام أثناء شراء المنتجات والخدمات، خاصة خلال المواسم السنوية".

من جانبه قال ربيع الهاجري المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للإعمال بالإنابة أن حملات التفتيش المكثفة التي تنفيذها الدائرة خلال شهر رمضان والعيد تشمل الرقابة على جميع المراكز التجارية والمنشآت الاقتصادية ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع تكثيف الجولات في أوقات الذروة مع تركيزها على متابعة الالتزام بالطاقة الاستيعابية في منافذ البيع والمراكز التجارية وتواجد رجال الأمن التابعين للمنشأة عند نقاط الدفع والدخول لتنظيم حركة المتسوقين.

وأضاف ان الحملات تهدف أيضا الى متابعة توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية عبر مكبرات الصوت في منافذ البيع لضمان تطبيق التباعد الجسدي بين المتسوقين والعاملين في منافذ البيع والمراكز التجارية مع

استمرار عمل غرفة العمليات بالدائرة لمتابعة حركة التسوق في المراكز التجارية والأماكن التي تشهد ازدحاما خلال فترة رمضان وعطلة العيد.

وأوضح الهاجري أن الحملات تركز أيضا على مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية والتأكد من التزام المنشآت بكافة التعاميم بهذا الشأن والتأكد من امتثال المنشآت الاقتصادية للأنظمة والقوانين والتعاميم المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد مشيرا الى أن المستهلكين يمكنهم الاطلاع على أسعار المنتجات الاستهلاكية بشكل يومي من خلال مرصد الأسعار المتوفر عبر موقع اقتصادية ابوظبي added.gov.ae.

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