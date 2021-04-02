"فيت جيت" الفيتنامية للطيران تستأنف بعض رحلاتها الدولية الأسبوع المقبل

المصدر: هانوي - د ب أ

قالت أكبر شركة طيران خاصة في فيتنام "فيت جيت" اليوم الجمعة إنها سوف تستأنف رحلاتها الدولية اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأوضحت " فيت جيت" أنه من المقرر تسيير رحلات من هو تشي منه سيتي إلى بانكوك كل جمعة خلال شهر أبريل الجاري.

ومن المقرر تسيير رحلات من هانوي إلى سول بداية من 15 أبريل، وإلى طوكيو وتايبيه في 6 و11 أبريل على الترتيب. وأوضحت الشركة: "الرحلات من فيتنام سوف تخدم فقط الركاب الذين يستوفون قواعد الهجرة، وهم فيتناميون يدرسون أو يعملون أو يزورون أقارب، أو الأجانب العائدين من فيتنام إلى أوطانهم. ويجب أن يدفع كل وافد نظير فترة حجر صحي إلزامية تستمر 14 يوما.

وسمحت الحكومة الفيتنامية الأسبوع الماضي للخطوط الجوية الفيتنامية "فيتنام إيرلاين"، الناقل الوطني للبلاد، باستئناف الرحلات الدولية الوافدة.

وعلقت فيتنام جميع الرحلات الدولية في نهاية مارس من العام الماضي للحد من تفشي وباء كوفيد-19. وعقب زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في نهاية يناير، ذكر رئيس الوزراء نجوين شوان فوك أن فيتنام سوف تحد من جميع الرحلات الجوية القادمة حتى بعد العطلات للحد من خطر تفشي الجائحة. وتعد فيتنام قصة نجاح عالمية فيما يتعلق بنهج تعاملها مع الجائحة حيث لم تسجل سوى 2617 إصابة و35 وفاة.

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