ارتفاع كبير لأسعار الذهب في التعاملات الأميركية

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد يومين من التراجع، بفضل مشتريات صائدي الصفقات.

كما ساهم تراجع الدولار والنمو الأكبر من المتوقع لنشاط قطاع التصنيع في الصين في ارتفاع المعدن الأصفر اليوم.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار في بداية تعاملات اليوم إلى 99ر92 نقطة قبل أن يسترد جزءا من خسائره لينهي اليوم عند مستوى 19ر93 نقطة بانخفاض نسبته 13ر0% عن مستواه أمس.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 60ر29 دولار أي بنسبة 8ر1% إلى 60ر1715 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

في الوقت نفسه فقدت أسعار الذهب حوالي 10% من قيمتها خلال الربع الأول من العام الحالي.

وارتفع سعر الفضة اليوم بمقدار 395ر0 دولار إلى 532ر24 دولار للأوقية تسليم أيار/مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0170ر0 دولار إلى 9955ر3 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أصدرت مؤسسة "ايه دي بي" لمعالجة الرواتب تقريرا اليوم الأربعاء يظهر نموا قويا في وظائف القطاع الخاص الأميركي في مارس، ما يعكس جزئيا زيادة في التوظيف في صناعة الترفيه والضيافة.

وقالت "ايه دي بي" إن التوظيف في القطاع الخاص زاد بواقع 517 ألف وظيفة في مارس مقابل176 ألف وظيفة في فبراير.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يرتفع التوظيف بواقع 550 ألف وظيفة مقارنة بإضافة 117 ألف وظيفة كان تم الإبلاغ عنها في الأساس في الشهر السابق.

كما أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر من التوقعات.

وتراجع مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر10% عن الشهر السابق إلى 3ر110 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 4ر2% إلى 4ر123 نقطة خلال يناير الماضي، بحسب البيانات المعدلة للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات المؤجلة خلال الشهر الماضي. بنسبة 6ر2% فقط، بعد تراجعها بنسبة 8ر2% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

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