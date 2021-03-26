قناة السويس: استئناف قطر السفينة الجانحة فور انتهاء التجريف

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت هيئة قناة السويس اليوم الجمعة إنه سيتم استئناف عمليات قطر وتعويم السفينة الجانحة بعد الانتهاء من التجريف لإزالة ما يصل إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال.

وذكرت الهيئة أن الجرافات اقتربت لمسافة 15 مترا من مقدمة السفينة، وأنها تستطيع الاقتراب إلى عشرة أمتار بحد أقصى لدواعي السلامة.

ووفقا لتقديرات الهيئة فإنه تم الانتهاء من 87 بالمئة من عمليات التجريف.

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