قناة السويس تتطلع للتعاون مع أميركا لتعويم السفينة الجانحة

المصدر: القاهرة - رويترز



قالت هيئة قناة السويس اليوم الجمعة إنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة في جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة التي تعطل حركة الملاحة منذ ثلاثة أيام.

وقالت الهيئة في بيان: "تُثمن هيئة قناة السويس ما تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في تلك الجهود وتتطلع للتعاون معها في هذا الصدد تقديرا لهذه المبادرة الطيبة والتي تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين".

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