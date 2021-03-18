اقتصاد ألمانيا سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2021

المصدر: رويترز

قال معهد "آي.إف.دبليو" الاقتصادي اليوم الخميس إن الاقتصاد الألماني سينمو على الأرجح 3.7 بالمئة في 2021 ويبلغ مستويات ما قبل الأزمة قبل نهاية العام، إذ من شأن التقدم على صعيد حملة التطعيم الإسهام في زيادة الصادرات والاستهلاك.

وعدل "آي.إف.دبليو"، وهو أحد المعاهد الرئيسية في ألمانيا وجزء من مجموعة تقدم المشورة للحكومة، بالزيادة توقعاته الصادرة في ديسمبر عندما كان يتوقع نموا 3.1 بالمئة.

وقال "من المرجح تجاوز مستوى الناتج الاقتصادي قبل الأزمة في الربع الثالث من العام الجاري".

وانكمش أكبر اقتصاد أوروبي 4.9 بالمئة في 2020 بسبب الجائحة. وبالنسبة للعام المقبل، قال "آي.إف.دبليو" إنه يتوقع نمو الاقتصاد 4.8 بالمئة، وهو ما يتخطى التوقعات السابقة عند 4.5 بالمئة الصادرة في ديسمبر كانون الأول.



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