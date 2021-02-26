عرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

المصدر: موسكو رويترز

قالت شركة ألروسا الروسية لإنتاج الألماس المملوكة للدولة، إنها ستعرض للبيع في مزاد بدبي يوم 22 مارس، ماسة خام نادرة عيار 242 قيراطا هي أحد أكبر الأحجار الكريمة التي استخرجتها في القرن الحالي.

والماسة الشفافة في حجم بيضة صغيرة. وتتنافس ألروسا وهي أكبر منتج للألماس الخام في العالم مع وحدة دي بيرز في شركة أنجلو-أمريكان.

وقال يفجيني أجوريف رئيس المبيعات في ألروسا في بيان: "الألماس الخام الذي يمكن أن يسمح بقطع مصقولة من الألماس أكبر من مئة قيراط نادر للغاية في الطبيعة. حتى الأقل من ذلك غالبا لا تعرض في مزادات".

وكانت آخر مرة عرضت فيها ألروسا ماسة خام بمثل هذا الحجم في مزاد مفتوح منذ خمس سنوات. وبحسب القانون الروسي يتعين على الشركة أن تعرض ماساتها التي تزيد على 50 قيراطا على مستودع جوخران التابع للدولة أولا.

ولم يكشف النقاب عن الماسة حتى الآن كي تعرض بمناسبة المزاد الدولي المئة لألروسا.

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