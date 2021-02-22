الذهب يرتفع إلى 1791.5 دولاراً للأونصة

المصدر: عواصم ــ رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بعد أن بلغت أدنى مستوى لها فيما يزيد عن سبعة أشهر. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1791.5 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو 2020 عند 1759.29 دولاراً يوم الجمعة، في ما ربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1787.7 دولاراً.



بدوره، سجل الدولار أدنى مستوى في سنوات عدة، مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة، لكن عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، ما يزيد كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.



أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ربحت الفضة 0.6% إلى 27.38 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 1276.92 دولاراً، وسجل البلاديوم ارتفاعاً نسيته 1% إلى 2403.08 دولارات، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في ما يزيد عن شهر عند 2431.50 دولاراً.

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