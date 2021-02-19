شركات ومؤسسات مالية كبرى تلاحق «بيتكوين»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

من الصعب التفكير في أي شيء قد حير المحللين الماليين خلال الفترة الماضية مثل صعود عملة «بيتكوين»، التي جاوز سعرها مستوى تاريخياً فاق 51 ألف دولار خلال الأسبوع الماضي، حيث يوازي هذا الارتفاع ما يصل إلى نحو خمسة أضعاف سعرها قبل عام واحد.

وبحسب مجلة «الإيكونوميست»، فإن الـ«بيتكوين» فقدت أكثر من 80% من قيمتها عام 2018، وهو ما وضع المحللين في تساؤل حول ما إذا كانت فقاعة العملات المشفرة قد انفجرت، لكن في النصف الثاني من العام الماضي، بدأت «بيتكوين» والعملات المشفرة الأخرى في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغت القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة في العالم 1.5 تريليون دولار.

دعم

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «تيسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية الأميركية، أنها اشترت عملة «بيتكوين» بقيمة 1.5 مليار دولار، وأكدت أنها ستبدأ قريباً في قبول العملة المشفرة للتعامل التجاري.

وغرد رئيس الشركة، إيلون ماسك، على حسابه في «تويتر» مؤكداً دعمه للعملة المشفرة.

مؤشرات

وتضع تلك التحركات مؤشرات حول مستقبل العملات المشفرة، خصوصاً أن «تيسلا»، ليست الوحيدة التي تلاحق «بيتكوين»، فشركة «ماستركارد» للمدفوعات كشفت أنها ستبدأ تسهيل الدفع بعدد محدود من العملات المشفرة خلال العام الجاري.

كما قال بنك «بي إم واي ميليون»، وهو أقدم بنك في الولايات المتحدة، إنه سيحتفظ بالعملات المشفرة ويتبادلها نيابة عن عملائه المؤسسيين، موضحاً أنه سيتعامل مع العملات المشفرة معاملة الأسهم والسندات.

زيادة الاهتمام

ووفقاً لمجلة «فوربس»، فإن ارتفاع «بيتكوين» إلى تلك المستويات القياسية، أدى إلى زيادة الاهتمام المؤسسي بالعملة المشفرة.

ولفتت المجلة إلى أن من المؤسسات الكبرى التي تسعى وراء العملات المشفرة، مؤسسة «ميكروسترتيجي» لتحليلات الأعمال، التي أعلنت عن عرض دَين بقيمة 600 مليون دولار، بحيث ستستخدم عائدات البيع لشراء المزيد من «بيتكوين».

وأفادت «فوربس» بأن مصادر اقتصادية ذكرت أن عملاق الاستثمار «مورغان ستانلي» يفكر في إضافة «بيتكوين» إلى محفظته، بقيمة تصل إلى 150 مليار دولار، إضافة إلى الإعلان عن الموافقة على أول صندوق يتم تداوله في البورصة خاص بـ«بيتكوين» بأميركا الشمالية في كندا.

ارتفاع قياسي

وبيّن كبير محللي الأسواق في شركة«أواندا»، إدوارد مويا، أن «عملة (بيتكوين) ارتفعت بنسبة تزيد على 68% خلال العام الجاري، وهو ارتفاع قياسي، خصوصاً أنها زادت من مستويات بلغت نحو 30 ألف دولار في بداية يناير 2021، إلى أن سجلت 50 ألف دولار، الثلاثاء الماضي، وبعده إلى أكثر من 51 ألف دولار، وهو ارتفاع ناجم عن اهتمام مؤسسي أكثر جدية بدلاً من المضاربة في تجارة التجزئة».

وقال مويا إن «طريق (بيتكوين) نحو الأعلى يتعزز بالفوز بمزيد من التأييد من الشركات والمؤسسات الكبرى»، مضيفاً: «ليس الجميع متفائلين بشأن العملة المشفرة الأكثر شيوعاً، ففي وقت سابق من العام، وصف (بنك أوف أميركا) الارتفاع السريع لعملة (بيتكوين) بأنه (أم كل الفقاعات)».

توقعات

يُظهر الارتفاع الكبير في سعر عملة «بيتكوين» إشارات إلى أن العملة المشفرة تستعد للارتفاع أكثر.

ويتوقع مدير المحفظة المشارك في الصندوق الاستثماري «أمبيلفاي ترانسفورميشنال داتا شيرنج»، مايك فينوتو، أن يصل سعر «بيتكوين» إلى 250 ألف دولار في السنوات الثلاث المقبلة، قائلاً إن «(بيتكوين) طريق عبور إلى مستقبل الإنترنت»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك مزيداً من التقلبات للعملات المشفرة.

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