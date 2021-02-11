«أياتا» يعتبر 2020 عاماً كارثياً على النقل الجوي

المصدر: جنيف - الإمارات اليوم

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، أمس، عن نتائج حركة المسافرين لعام 2020، التي أظهرت انخفاض الطلب (الذي يقاس بناءً على إيرادات المسافر الواحد لكل كيلومتر) بنسبة 65.9%، مقارنة بمعدله السنوي عام 2019، وهو الانخفاض الأكبر في حركة المسافرين في تاريخ قطاع الطيران، فيما شهدت حجوزات الرحلات المستقبلية تراجعاً حاداً منذ نهاية ديسمبر 2020. ووصف الاتحاد الدولي 2020 بـ«العام الكارثي بكل معنى الكلمة».

ووفقاً لـ«أياتا»، فقد تراجع طلب المسافرين العالمي بنسبة 75.6% خلال عام 2020 عن معدله عام 2019، بينما انخفضت السعة التشغيلية (التي تقاس بعدد المقاعد المتوافرة لكل كيلومتر) بنسبة 68.1%. كما تراجع الطلب المحلي بنسبة 48.8% مقارنة بعام 2019. وانكمشت السعة التشغيلية بنسبة 35.7%.

كما انخفضت حجوزات الرحلات المستقبلية خلال يناير 2021 بنسبة 70%، مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي سبب ضغوطاً إضافية في حالة السيولة المالية لشركات الطيران، مع تأثيرات محتملة في التوقيت المتوقع لبدء الانتعاش.

وتشير التوقعات الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى تحسّن الطلب بنسبة 50.4% خلال 2021، مقارنة بالعام الماضي، ما يساعد القطاع في الوصول إلى أداء يعادل 50.6% من مستوياته عام 2019. وأوضح الاتحاد أنه على الرغم من بقاء هذه التوقعات دون تغيير، فإن القطاع يواجه خطر التراجع الحاد في حال استمرار القيود الصارمة المفروضة على السفر، بهدف مواجهة سلالات فيروس «كورونا» الجديدة. وفي مثل هذا السيناريو، فإنه يمكن للطلب أن يتحسن بنسبة 13% فقط، مقارنة بعام 2020، وهو ما يعادل 38% من مستويات القطاع عام 2019.

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ألكساندر دي جونياك: «كان 2020 عاماً كارثياً بكل معنى الكلمة، فبعد الانتعاش الذي شهدته الدول في النصف الشمالي للكرة الأرضية، خلال موسم الصيف، تراجع أداء القطاع في فصل الخريف، ثم تدهور بشكل حاد مع حلول موسم الأعياد نهاية العام، نتيجة تشديد قيود السفر المفروضة لمواجهة انتشار (كوفيد-19)، وتحورات الفيروس الجديدة».

الشحن الجوي يسجل أسوأ معدلات للطلب

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات أسواق الشحن الجوي العالمية، التي أظهرت تراجع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 10.6% عام 2020 مقارنة بعام 2019. وتُعدّ هذه النسبة الانخفاض السنوي الأكبر في الطلب، منذ أن بدأ الاتحاد برصد أداء قطاع الشحن في عام 1990، متجاوزة التراجع في حركة تجارة البضائع الدولية التي وصلت نسبته إلى 6%. ووفقاً لـ«أياتا»، سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضاً في الطلب بنسبة 9.5% خلال عام 2020، مقارنة بـ2019، إضافة إلى تراجع السعة بنسبة 20.9%.

وبعد تراجع طفيف خلال نوفمبر، سجلت شركات الطيران الإقليمية أداءً جيداً في ديسمبر 2020، وحققت زيادة في الطلب العالمي بلغت 2.3%، مع انخفاض سعة الشحن في المنطقة 18.2%.

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