تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في بلجيكا بشدة في الربع الرابع

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:




شهد الاقتصاد البلجيكي زيادة فى الأنشطة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، وذلك للربع الثانى على التوالى ولكن وتيرة النمو تباطأت بشكل حاد.
ووفقا لمعلومات من وكالة "د.ب.أ- أيه إف إكس" الاقتصادية، أظهرت أرقام أولية من البنك الوطني البلجيكي، أن الاقتصاد انكمش طوال العام بعد أن أثرت عليه جائحة فيروس كورونا.
ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2ر0 % مقارنة بالربع الثالث، عندما ارتفع الإنتاج بنسبة 11.6 % بعد التراجع الناجم عن كوفيد- 19 في الربعين السابقين.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 3.4 % و 11.8 % في الربعين الأول والثاني على التوالي.
وانخفض إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بنسبة 4.8 % في الربع الرابع بعد انخفاض بنسبة 4.3 % في الربع الثالث.

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