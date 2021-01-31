تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في بلجيكا بشدة في الربع الرابع

المصدر: د ب أ







شهد الاقتصاد البلجيكي زيادة فى الأنشطة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، وذلك للربع الثانى على التوالى ولكن وتيرة النمو تباطأت بشكل حاد.

ووفقا لمعلومات من وكالة "د.ب.أ- أيه إف إكس" الاقتصادية، أظهرت أرقام أولية من البنك الوطني البلجيكي، أن الاقتصاد انكمش طوال العام بعد أن أثرت عليه جائحة فيروس كورونا.

ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2ر0 % مقارنة بالربع الثالث، عندما ارتفع الإنتاج بنسبة 11.6 % بعد التراجع الناجم عن كوفيد- 19 في الربعين السابقين.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 3.4 % و 11.8 % في الربعين الأول والثاني على التوالي.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بنسبة 4.8 % في الربع الرابع بعد انخفاض بنسبة 4.3 % في الربع الثالث.

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