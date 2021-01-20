السعودية: خط ملاحي يربط ميناء «جدة» بـ«طنجة» المغربي و«الجزيرة» الإسباني

المصدر: الرياض ــ د.ب.أ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ»، اليوم، إطلاق أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي، (غرب المملكة) خلال عام 2021، يربط أوروبا مع شمال إفريقيا، وصولاً إلى ميناء طنجة في المغرب، وميناء الجزيرة في إسبانيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن خط الشحن الملاحي الجديد يربط شمالاً من أوروبا والبحر المتوسط إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، مروراً بشمال أفريقيا، ويغطي موانئ مهمة منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في إسبانيا.

ويعد الخط الجديد استكمالاً للشراكات الإستراتيجية مع الخطوط الملاحية ممثلة بشركة «هاباغ لويد»، وشركة «سي إم إيه سي جي إم»، وشركة «كوسكو»، وشركة «ون»، كبرى شركات الشحن البحري في العالم.

وسيوفر الخط الجديد «IO3» خدمة ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وتتكون الخدمة من سبعة سفن، بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية قياسية لكل سفينة ما يقارب 48 سفينة سنوياً، وذلك لزيادة سعة الشحن عن سابقها.

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