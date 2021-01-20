7 مليارات دولار أرصدة مالية إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية

المصدر: طهران ــ د.ب.أ

اتهم محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، مسؤولي كوريا الجنوبية، بأنهم لا يمتلكون الإرادة السياسية للإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمّدة لدى بلادهم والبالغة سبعة مليارات دولار.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه القول في مقابلة تلفزيونية:«الإرادة السياسية غير متوافرة لدى مسؤولي كوريا الجنوبية لحل هذه القضية، إلا أن نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي وعد بحلها».

وتجدر الإشارة إلى أن الأموال الإيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأميركية.

وقال المسؤول الإيراني إن صادرات إيران من النفط بلغت 20 مليار دولار سنوياً في المتوسط خلال العامين الأخيرين، فيما كانت فوق 40 مليار دولار خلال الأعوام الماضية.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

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