"إتش إس بي سي" يتطلع إلى فرص نمو جديدة في المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أعلن بنك "إتش إس بي سي" HSBC أن لديه خطط نمو طموحة لأعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، حيث يرى البنك أن عودة الانتعاش للناتج المحلي الإجمالي والتجارة الدولية لدول المنطقة سيجعلها واحدةَ من أسرع المناطق نمواً في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

ومع عودة الانتعاش للأسواق التسعة التي يعمل فيها البنك في المنطقة وبدء تعافيها من التبعات السلبية لجائحة كوفيد-19، يتوقع البنك أن تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا المعدل المتوسط العالمي مما سيؤدي إلى إيجاد مجموعة من الفرص الجديدة عبر مختلف شرائح عملاء البنك.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ونائب رئيس مجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، مارتن تريكو: "يوجد لدى HSBC خطط طموحة لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، التي ستكون واحدةً من أسرع المناطق نمواً في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف:" نحن نقوم بالاستثمار لدعم احتياجات العملاء عبر مختلف قطاعات أعمالنا، بدءاً من الخطط الاستثمارية لعملائنا من الحكومات والشركات الأجنبية والشركات الصغيرة سريعة النمو ضمن قاعدة خدماتنا المصرفية للشركات والمؤسسات، وصولاً إلى تلبية احتياجات إدارة الثروات لملايين العملاء في منطقتنا ضمن قاعدة خدماتنا المصرفية الشخصية."



ويتوقع صندوق النقد الدولي لاقتصادات الأسواق التسعة التي يعمل فيها البنك في المنطقة أن تشهد تزايداً في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34.7٪ بالمجمل بحلول نهاية عام 2025 مع بدء هذه الدول التعافي من الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي الذي حدث بسبب جائحة كوفيد-19. كما يمكن للنمو في أعمال التجارة أن تتبع مسار نمو مشابه.

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