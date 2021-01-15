ارتفاع لافت في أسعار المنازل وسط الولايات المتحدة

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

شهدت أسعار المنازل في وسط الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعاً لافتاً منذ أكتوبر الماضي، لكن جائحة «كوفيد-19» تقلب الاتجاهات المعتادة رأساً على عقب.

وتاريخياً، ترتفع أسعار المساكن بشكل حاد في المدن الكبيرة على السواحل، حيث يكون العرض أقل والطلب أقوى. لكن الوضع تغير الآن بحسب شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية، التي قالت إن ولاية تينيسي تشهد بعض أقوى مكاسب الأسعار في البلاد حالياً.

كما أن أسعار المنازل في مدن مثل بيتسبرغ، وكليفلاند، وسينسيناتي، وإنديانابوليس، وكانساس سيتي، وبويز، وأيداهو، وأوستن، وتكساس، وممفيس، حققت ارتفاعاً بنسبة 10% على الأقل مما كانت عليه قبل عام.

وتعتبر تلك المدن أنها تمتلك عروضاً أكبر من المنازل المتاحة للبيع، لكن ما يجذب الانتباه هو نمو الأسعار القوي المفاجئ في وسط البلاد، حيث يغادر الناس أسواقاً حضرية أكبر وأكثر كلفة ويتجهون إلى أسواق أقل كلفة، حيث يمكنهم الحصول على مزيد من المساحة والأراضي مقابل أموالهم.

وعلى صعيد أميركا ككل، ارتفعت أسعار المساكن بشكل ملحوظ بنسبة 8.4% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق. وقال الخبير الاقتصادي في شركة «زيلو» المتخصصة في تسويق العقارات، ماثيو سبيكمان: «من المفترض أن يشجع الاقتصاد الذي يتحسن بشكل تدريجي المزيد من المشترين على دخول السوق»، مضيفاً: «يبدو أن هذه الوتيرة الشديدة لارتفاع أسعار المنازل مهيأة للاستمرار حتى خلال عام 2021».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news