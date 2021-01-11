اعتباراً من اليوم.. «أرامكو» السعودية تعلن رفع أسعار البنزين خلال يناير

المصدر: الرياض ــ د.ب.أ

أعلنت «شركة أرامكو السعودية»، الأحد، رفع أسعار البنزين في المملكة خلال شهر يناير الجاري.

وحدّدت «أرامكو» سعر لتر «بنزين 91» عند 1.62 ريال، و«بنزين 95» عند 1.75 ريال، على أن يبدأ التطبيق اليوم الإثنين.

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة في السعودية وفقاً لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علماً بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً، تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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