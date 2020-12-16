عطل كبير يُخرج خدمات بريد «جيميل» و«يوتيوب» من الخدمة عالمياً

المصدر: نيويورك ــ أ.ف.ب

عانت خدمة «غوغل» للبريد الإلكتروني «جيميل»، أمس، الثلاثاء، مشكلات فنية استمرّت لأكثر من ساعتين، وذلك غداة عطل كبير واجهه عملاق الإنترنت، وأدّى إلى حرمان مستخدميه في أنحاء واسعة من العالم من العديد من خدماته لبعض الوقت.

وقالت «شركة غوغل الأميركية»، في بيان نشرته على الإنترنت فجر اليوم الأربعاء، إنّ «مشكلة (جيميل) حُلّت»، لافتة إلى أنها على علم بوجود مشكلة في بريد «جيميل» تؤثّر في مجموعة فرعية كبيرة من المستخدمين.

وأضاف البيان أنّه يمكن لمستخدمي الإنترنت المتأثّرين بهذه المشكلة، الوصول إلى بريد «جيميل»، لكنّهم يواجهون «رسائل خطأ»، و/أو «فترات انتظار طويلة»، و/أو «سلوكيات غير معتادة».

بدوره، أفاد موقع «داون ديتيكتر» المتخصص، بأنّ أكثر من 15 ألف مستخدم للإنترنت أبلغوا عن مشكلات واجهتهم لدى استخدامهم بريد «جيميل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news