برنامج تمويل بـ9 مليارات دولار لتوفير لقاح كورونا

المصدر: مانيلا- د ب أ

أعلن بنك التنمية الأسيوي اليوم الجمعة أنه طرح برنامج تمويل بقيمة تسعة مليارات دولار لمساعدة دول اسيا والمحيط الهادئ على شراء وتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك ومقره مانيلا، إن هيئة توفير اللقاحات لدول أسيا والمحيط الهادئ (إيه.بي.في.إيه.إكس) سوف تقدم الدعم من أجل شراء ونقل الإمدادات إلى الدول الأعضاء في البنك.

وأضاف أن الهيئة سوف تساعد أيضا في تمويل الاستثمارات اللازمة للتخزين والنقل والتوزيع ومعالجة اللقاحات، فضلا عن تطوير أو تعزيز إمكانيات التصنيع في الدول الأعضاء.

وذكر رئيس البنك ماساتسوجو أساكاوا أنه "في الوقت الذي تستعد في الدول النامية الأعضاء في البنك لتطعيم شعوبها بأسرع ما يمكن، فإنها تحتاج إلى تمويل لشراء اللقاحات وكذلك خطط مناسبة ومعرفة من أجل التعامل مع عملية التطعيم بشكل آمن وفعال ويحقق المساواة".

وأضاف أن "هيئة توفير اللقاحات في أسيا والمحيط الهادئ سوف تلعب دورا مهما في مساعدة الدول النامية الأعضاء في مواجهة هذه التحديات، والتغلب على الجائحة، والتركيز على التعافي الاقتصادي".

وتم تسجيل أكثر من 14 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة أسيا والمحيط الهادئ.

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