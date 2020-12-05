الخطوط السنغافورية»: الأولوية لنقل شحنات لقاح «كورونا»

المصدر: سنغافورة ــ د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري اليوم، أن الخطوط الجوية السنغافورية ستعطي أولوية في طاقة الشحن الجوي لديها لنقل لقاحات مرض «كوفيد-19»، وأنها ستجري رحلات تجريبية قريباً في هذا الشأن.

ونقلت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية عن بيان للشركة، وتصريحات مسؤول تنفيذي، أنه سيتم إتاحة مساحات الشحن لأولوية نقل شحنات اللقاح، عبر طرق التجارة الرئيسية.

وأضاف تقرير الصحيفة أنه وفي حال الضرورة، فإنه سيتم استخدام طائرات الشحن طراز «747-400»، فضلاً عن طائرات الركاب لتعزيز طاقة الشحن.

وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن الشركة تملك سبع طائرات من هذا الطراز، وهي جاهزة لنقل شحنات اللقاح. كما أن طائرات الركاب مستعدة للمشاركة.

وذكر التقرير، نقلاً عن نائب رئيس الشركة لقطاع الشحن، تشين ياو سينج، قوله إن الخطوط السنغافورية تجري محادثات مع منتجي لقاحات «كورونا»، وتعمل على إعداد تفاصيل خاصة بالرحلات التجريبية.

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