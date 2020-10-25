سهم في البورصة المصرية يتراجع 6% ويتصدر قيم التداول

المصدر: القاهرة - رويترز

تراجع سهم البنك التجاري الدولي نحو 6% في معاملات اليوم، وتصدر قيم التداول بالسوق المصرية بعد الإعلان عند تنحي، هشام عز العرب، عن رئاسة البنك وتعيين شريف سامي، بدلا منه.

وأوقفت البورصة المصرية تداول سهم أكبر بنك مدرج فيها لـ10 دقائق في مستهل معاملات اليوم، عقب هبوطه نحو 10%، وتقرر أيضا إيقاف نحو 55 سهما آخر لنصف ساعة بعد هبوط بأكثر من 5%.

وفقد المؤشر المصري الرئيس نحو 5% قبل أن يقلص خسائره لتصبح 3.7%.

وقالت رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي: "ما حدث صباحا كان رد فعل طبيعيا لبيانات يوم الجمعة من البنك التجاري والبنك المركزي، ولا تنس أن السوق ضعيف أساسا منذ البداية".

واضافت أن "السوق سيتحرك عرضيا الفترة المقبلة حتى ظهور محفزات إيجابية جديدة تشجع على الاستثمار والشراء".

وكان "التجاري الدولي" قال الجمعة إن عز العرب قرر ترك منصبه بأثر فوري، وذلك بأمر من البنك المركزي، والذي أشار إلى ملاحظات رقابية.

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